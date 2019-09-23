السعودية – انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي “الموج الأحمر-2″، امس الأحد، بمشاركة دول أخرى مطلة على البحر الأحمر .

وتأتي فعاليات التدريب التي تشارك فيه أيضا جيبوتي والسودان واليمن والأردن، في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول العربية والأجنبية الصديقة للقاهرة.

ووصلت عدد من الوحدات المصرية للمشاركة في تنفيذ تدريب “الموج الأحمر-2” بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر، والذي يستمر لعدة أيام بالسعودية.

وتشارك في التدريب وحدات بحرية متنوعة تضم عددا من الفرقاطات وسفن النقل والإمداد وزوارق الصواريخ والمرور الساحلي وصائدات الألغام، إضافة إلى مجموعات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والسعودية وجيبوتي والسودان، والتي تشمل فرقا متخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء.

كما تشارك السعودية في التدريب بعدد من الطائرات المقاتلة والمروحيات البحرية وطائرات النقل الجوي.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التي تساهم في توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة.

وجرت تدريب “الموج الأحمر-1″، بمشاركة الدول نفسها، مطلع هذا العام، وذلك بهدف “تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة، بالإضافة إلى الإسهام في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة”، وفقا للقيادة العسكرية السعودية.

المصدر: RT