ليبيا – أعلنت لجنة الخارجية بمجلس النواب اليوم الإثنين الإفراج عن الشحنة المقدمة من المفوضية المتكونة من مواد تستخدم لصناعة بيوت مؤقتة مقدمة إلى النازحين من مدينة تاورغاء في مدينة بنغازي.

خارجية النواب أوضحت عبر المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه تم الإفراج عن الشحنة المقدمة في إطار حرصها على دعم المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة للقيام بعملها لدعم النازحين والمهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الليبية ومن خلال تنسيق اللجنة مع الأجهزة المختصة.

يشار إلى أنه قد قامت أحد البوابات الأمنية باحتجاز هذه الشحنة حتى تدخل رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري وبالتنسيق مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وتم الإفراج عن الشحنة.

يُشار إلى أن لجنة الخارجية بمجلس النواب تولي ملف أزمة الهجرة اهتماماً متزايداً من خلال التنسيق مع الجهات المعنية محلياً ودولياً .