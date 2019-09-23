ليبيا – عقد رئيس المجلس البلدي قصر بن غشير الأحد لقاءً بمجموعة من طلبة الثانوية العامة بالبلدية وأولياء أمورهم لمناقشة العقبات التي تعرضوا لها فور صدور نتيجة الثانوية العامة وأهمها حجب نتائجهم عن الصدور من قبل وزارة تعليم الوفاقزفيما لم تصدر الوزارة أي تعليق بالخصوص .

وقال رئيس المجلس البلدي قصر بن غشير لطفي الكبير في بيان بأن المجلس البلدي التسييري لن يذخر جهد للمطالبة بضرورة نشر نتائج الطلاب كما شدد على إتخاذ البلدية كافة الإجراءات القانونية للحصول على حقوق الطلاب.

ودوناً عن كل المناطق ، فوجئ عدد من طلاب الثانوية العامة ببلدية قصر بن غشير ومناطق مجاورة بحجب نتائجهم من قبل وزير تعليم الوفاق عثمان عبدالجليل فيما أكدت البلدية بأن مرد ذلك هو وقوع مناطقهم تحت سيطرة القوات المسلحة وتأييدهم لها .

وفي ختام حديثه أكد لطفي الكبير وهو مكلف من الحكومة المؤقتة أن لبلدية قصر بن غشير كافة الطرق والسبل لتحقيق العدالة بين المناطق مؤكداً جهودها وسعيه الجاد لتحقيق هذه العدالة كما طالب بضرورة النأي بالتعليم عن التجاذبات السياسية وغيرها.

المرصد – متابعات