بلدية مصراتة دعت في بيانها الذي أطلعت المرصد على نسخة منه المنظمات المحلية والدولية الحقوقية والإنسانية إلى رصد وتوثيق ما وصفته بـ”الجرائم” لتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا عقابهم ، مطالبةً المجلس الرئاسي للتحرك أكثر لدفع الخطر عن المدنيين ومواكبة ذلك بتواصل خارجي فعال ومثمر.

وبارك المجلس في بيانه ما وصفه بـ”إنتصارات الجيش الليبي والقوات المساندة له في عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق” (مسلحي الوفاق) .

وأضاف :”ونشد على أيديهم في دحر العدوان الغاشم على العاصمة طرابلس من قبل مجرم الحرب حفتر وميليشياته الإجرامية الذي يسعى إلى عسكرة الدولة والحكم الديكتاتوري المستبد والعودة بالليبيين إلى حقبة الظلم والقهر وقمع الحريات وبكل أسف بدعم من دول إقليمية وأجنبية الأمر الذي يقوض تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية يكون قوامها التداول السلمي على السلطة ويحكمها الدستور المتوافق مع شريعتنا السمحاء وما ينبثق عنه من عمل مؤسساتي منظم والذي انعكس غيابه سلبا على حياة المواطن الكريم ولحساسية هذه المرحلة وتداعياتها”.

وحمّل المجلس جهات الإختصاص من مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية المسؤولية على ما يعتري إدارة الدولة من فوضى وإضعاف لسيادتها والفساد المستشري بها والتقصير في ضمان حقوق الليبيين وصون كرامتهم وأمنهم وسلامتهم ، داعياً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء ذلك.

وقال المجلس إن ضعف الخدمات المقدمة للمواطن وغياب بعضها هو بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة البلديات بالدرجة الأولى وعدم شروعها فعليا في اتخاذ خطوات عملية نحو اللامركزية بنقل الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لعام 2012 للادارة المحلية ولائحته التنفيذية وتمكينها من إدارة مواردها المحلية فضلاً عن عدم رصد وفي الميزانيات اللازمة لعلاج المختنقات وتحسين الخدمات مقارنة مع ما يراه الجميع من رصد وصرف الحكومة ومؤسسات الدولة العليا للميزانيات سنويا وبأرقام كبيرة ، متسائلاً :”فيما صرفت وكيف صرفت؟”.

بلدي مصراتة ثمن مجهودات كافة الليبيين في كل ربوع الوطن الذين يسعون إلى كل ما من شانه تحقيق الاستقرار والوئام رغم كل الظروف ، موجهاً نداء الأخوة والمواطنة لكل المكونات المجتمعية في كل أنحاء الوطن الحبيب بأن تستمر في تواصلاتها ومد اليد بحسن نية ورغبة بعيدا عن كل الصراعات من أجل تقليل الفجوة وإحداث التقارب وقطع الطريق على كل ما من شأنه زيادة الشرخ الاجتماعي.

كما دعا القوى الوطنية الفاعلة في المشهد السياسي من نشطاء ومؤسسات مجتمع مدني وسياسيين مستقلين بعيدا عن أي اصطفافات وأيديولوجيات للمبادرة بمشروع وطني ليبي يتفق عليه ويلتف حوله الشعب الليبي يخدم قيام الدولة المدنية ويحقق العدل والمساواة في حق المواطنة وتحقيق السلم المجتمعي لإنهاء الفوضى في المشهد السياسي المتأزم.

بلدي مصراتة طالب الجهات التشريعية والتنفيذية لتشجيع هذه المبادرات ورعايتها والعمل بنتائجها ،داعياً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التعامل مع الأزمة الليبية بالمزيد من المصداقية والحيادية والشفافية،محملة في الوقت ذاته المسؤولية التاريخية أمام الشعب الليبي فيما يحدث من عبث بمصيره وأمنه وسلامته وثرواته وسيادة دولته.

المجلس البلدي مصراتة دعا في ختام بيانه الدول الشقيقة والصديقة المحبة للسلام إلى مساعدة الشعب الليبي ومساندته في تحقيق الأمن والاستقرار وتسجيل مواقف تاريخية داعمة لحقه في العيش بحرية وأمن وسلام.

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