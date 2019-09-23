ترامب يعلن عن إجراء أول تدريب عسكري مشترك مع الهند في نوفمبر

ترامب يعلن عن إجراء أول تدريب عسكري مشترك مع الهند في نوفمبر

واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، امس أن الولايات المتحدة والهند تخططان لإجراء أول تدريبات عسكرية مشتركة في تاريخ علاقاتهما، في شهر نوفمبر المقبل.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في مدينة هيوستن (ولاية تكساس) أثناء لقاء عقده ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مع مواطنين أمريكيين من أصول هندية: “لقد قمنا بإنشاء القوات الفضائية في الولايات المتحدة. وتعاوننا وثيق مع الهند في مجال الفضاء. وفي نوفمبر، ستظهر الولايات المتحدة والهند تقدما ملموسا في تعاونهما العسكري بإجراء أول تدريب عسكري مشترك بينهما”.

المصدر: تاس