وأفاد متحدث باسم المجلس لـ”فرانس برس”، أنه سيخوض في “نقاشات لتقييم وإدارة” إصابات الرأس خلال المباريات.

ويعتمد هذا الإجراء في بعض مباريات رياضة الرغبي، بحال تعرض لاعب لضربة على الرأس تستوجب خضوعه لفحوص إضافية، للتأكد مما إذا كان يعاني إصابة خطرة.

ويتيح خروج اللاعب لنحو 10 دقائق ودخول آخر بدلا منه، الفرصة لإجراء تقييم لوضعه الصحي، قبل أن يعود الى أرض الملعب بحال نال موافقة الجهاز الطبي على ذلك.

وأوضح المتحدث باسم “إيفاب”، أن الأمر “يتطلب بعض الوقت قبل تحقيق تقدم ملموس نظرا لتعقيد المسألة. نريد أن نخصص ما يكفي من الوقت والخبرة للوصول إلى أفضل حل لـكرة القدم”.