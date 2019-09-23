نيويورك – قلل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من احتمال تحقيق انفراجة فيما يتعلق بـ”بريكست” خلال محادثات يجريها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المقرر أن يجري جونسون، الذي تعهد بإخراج بريطانيا من التكتل الأوروبي في نهاية أكتوبر القادم، سواء باتفاق أو بدونه، محادثات مع عدد من الزعماء الأوروبيين في نيويورك، بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيرلندي ليو فاردكار.

كما سيبحث جونسون التقدم الذي تحقق على صعيد التوصل إلى اتفاق للانفصال مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وقال جونسون للصحافيين على متن الطائرة التي كانت تقله إلى نيويورك: “أريد تحذيركم جميعا من الاعتقاد بأنها ستكون اللحظة المنشودة… لا أرغب في أن أعزز بشدة من الاعتقاد بأن إنفراجة ستتحقق في نيويورك”.

وأضاف أن “تقدما كبيرا” تحقق منذ تولى المنصب في يوليو الماضي، إذ بات زعماء الاتحاد الأوروبي الآن يدركون أن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي يحتاج للتعديل، لكن جونسون قال: “ما زالت هناك، كما هو واضح، ثغرات وصعوبات”.

وتنطلق غدا الثلاثاء، في 24 سبتمبر الجاري، المناقشات العامة للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتستمر حتى 30 الجاري، حيث يناقش زعماء العالم في نيويورك مجمل القضايا الدولية.

المصدر: “رويترز”