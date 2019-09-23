بيروت – افاد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الإثنين، إن الدولار متوفر في السوق المحلية والجهاز المصرفي.

يأتي ذلك بعد أيام من معلومات انتشرت في السوق المحلية بشأن تذبذب في وفرة النقد الأجنبي لدى بعض القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وأفاد سلامة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، اليوم، بأن المصارف تلبي حاجات المواطنين من الدولار؛ و”ما يهمنا هو السيولة بالدولار الموجودة في القطاع المصرفي، وهي متوفرة”.

وخلال الفترة القريبة الماضية شهدت أسواق العملات اللبنانية ارتفاعا في سعر بيع الدولار عن السعر الذي حدده المصرف المركزي.

والأسبوع الماضي، شهد قطاع النفط إضرابا؛ حيث امتنعت محطات الوقود عن العمل بسبب تعثر حصولهم على الدولار بالسعر الرسمي المعمول به في مصرف لبنان.

ويثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار منذ عام 1997، عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

من جانب آخر، اعتبر سلامة أن زيارة مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب “مارشال بيلينغسلي” ليست لتضييق الخناق على المصارف، “ويهمنا أن يكون لنا علاقة جيدة مع الخزانة الأمريكية”.

ومن المنتظر أن يستقبل سلامة “بيلينغسلي” خلال وقت لاحق اليوم.

وقالت قناة “أل بي سي” اللبنانية إنه من المتوقع أن يطلع المسؤول الأمريكي من سلامة، على المسائل المتعلقة بالعقوبات على مصرف “جمال ترست بنك”.

ووصل بيلينغسلي إلى بيروت في زيارة تستمر حتى الثلاثاء؛ حيث سيلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين.

والخميس، وافق البنك المركزي اللبناني على طلب “جمّال ترست بنك”، الذي يواجه عقوبات أمريكية، تنفيذ تصفية ذاتية له.

ويواجه البنك عقوبات فرضتها واشنطن؛ بتهمة تسهيله أنشطة مالية لحزب الله أواخر أغسطس/ آب الماضي.

الأناضول