البرازيلي قدم موسمًا ممتازًا مع الريدز، حيث ساهم في تتويج حمُر الميرسيسايد على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وإنهاء البريميرليج في الموسم الثاني، وكذلك فاز مع البرازيل بجائزة كوبا أمريكا.

وتفوق بيكر على مواطنه إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني.

يُذكر أنّ يورجن كلوب المدير الفني للريدز، قد حصل على جائزة أفضل مدرب في العالم، ضمن حفلة ذا بيست من الفيفا.