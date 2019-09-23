ليبيا – التقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الاثنين المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة.

مسؤولة إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد أشارت في تغريدة له عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية الى أن المحادثات تناولت آخر تطورات الملف الليبي والجهود المبذولة للبحث عن حلول للأزمة.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يتحدث غسان سلامة أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الذين سيعقدون اجتماعاً غير رسمي خاص بليبيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في نيويورك.