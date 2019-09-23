طهران – أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الإثنين، الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” المحتجزة لدى بلاده.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المسؤول الإيراني، في العاصمة طهران، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

ونقلت الوكالة عن ربيعي قوله إنه “بإمكان ناقلة النفط البريطانية إكمال طريقها”.

والأحد، أعلن مراد عفيفي بور، المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان (جنوب)، أن طهران ستفرج “قريبا” عن الناقلة البريطانية.

ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة “لم تراع القوانين البحرية الدولية”.

الأناضول