العراق – قصف طيران مجهول، امس موقعا ثانيا للحشد الشعبي شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق، حسب ضابط رفيع في الجيش العراقي.

وهذا القصف هو الثاني، الذي ينفذه طيران مجهول بعد آخر استهدف موقع للحشد الشعبي قرب مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار.

وقال الضابط، وهو برتبة عقيد، إن “طيرانا مجهولا قصف اليوم موقعا للحشد الشعبي تابع للواء المنتظر قرب بحيرة الثرثار في المنطقة الرابطة بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين، شمال الرمادي”.

وأضاف الضابط، الذي تحدث للأناضول شرط عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “القصف أسفر عن إلحاق خسائر مادية بالمقر، دون معرفة حجم الخسائر البشرية لصعوبة الوصول إليه”.

وقبل أسبوع، تمكنت قوات من الحشد الشعبي من إسقاط طائرة مسيرة كانت في مهمة استطلاعية في محافظة ديالى شرقي البلاد والتصدي لأخرى في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن تعرضت خلال الأسابيع الأخيرة، 5 قواعد يستخدمها “الحشد الشعبي” لتفجيرات غامضة، آخرها شن طائرتين مسيرتين قبل أسبوعين هجوما على أحد ألوية “الحشد”، قرب الحدود العراقية السورية (غرب).

وأدى قصف الطائرتين المسيرتين إلى مقتل أحد عناصر “الحشد الشعبي” وإصابة آخر، في ظل اتهامات عراقية لإسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات، وتلميحات من تل أبيب بذلك.

الأناضول