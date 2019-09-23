مصر – في لقاء جمع الفنان عمرو يوسف وزوجته على هامش وجودهما لحضور الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، استضاف برنامج “عرب وود” الزوجين اللذين تحدثا عن عملهما معاً في الفترة القادمة.

وأكد عمرو أن الكثيرين يسألونه باستمرار بعد الزواج عن سبب عدم تعاونه فنيًا مع كندة، مثلما حدث في السابق، موضحا أنه عندما يكون هناك سيناريو مناسب لهما سيتشاركان بالتأكيد، وبالتالي تأخر تكرار التعاون بينهما يرجع لعدم وجود نص فني مناسب.

وتابع: “طول الوقت ألاقي حد يقولي أنا نفسي أنت وكندة تعملوا حاجة مع بعض.. أيوا بقى فين الحاجة دي.. السيناريو هو اللي بيحركنا.. لو حصل ولقينا هنعمله.. لو محصلش فإحنا مستنيين”.

وسائل اعلام مصرية