ليبيا – قال الأمين العام الأمم المتحدة إنطونيو غوتيريس أن الناس يموتون في سوريا وليبيا واليمن ، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى زيادة التزامها بالدبلوماسية من أجل السلام.

غوتيريس نوّه في مقابلة خاصة مع “أخبار الأمم المتحدة” أجرتها هذا الأسبوع وكيلة الأمين العام الجديدة للتواصل العالمي ميليسا فليمنغ إلى أن الأمم المتحدة يقع عليها عاتقها أن تجعل الدول تفهم خاصة تلك التي تكون مسؤولة إلى حد ما عن هذه الحروب بالوكالة إلى جعلها تدرك بأن هذه حروب لا يفوز بها أحد الجميع يخسر،على حد تعبيره.

وأضاف غوتيريس:”وقد أصبحت تلك الحروب مرتبطة أكثر فأكثر بالإرهاب العالمي وأصبحت تشكل تهديدًا ليس فقط للبلدان التي تحدث فيها هذه الصراعات ولكن للمجتمع الدولي بأسره”.