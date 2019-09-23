ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس أنه نتيجة الإنقسام السياسي وفشل مجلس النواب في الالتئام والانعقاد في طبرق أو طرابلس أصبح المجلس الرئاسي في منأى عن المسائلة أو الرقابة.

كرموس قال خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتصرف كأنه رئيس الدولة ومجلسي البرلمان والدولة وذلك نتيجة للخلل السياسي الحاصل.

وأشار إلى أن الإجتماع الذي عقد بين بعض أعضاء مجلس الدولة والسراج تطرق لمناقشة عدة أمور سواء محلية أو وضع رؤيا ليتم طرحها أثناء اجتماع الجمعية العمومية الحل ، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي وإن كان الآن يعد رؤيا خاصة به لكنه إستشار هذه الجهات قبل الإعلان عنها.

ويرى أن الإجتماعات التي عقدها الرئاسي هدفها سماع وجهات نظر النخب ووجهة نظر مجلس الدولة والنواب والكثير من السياسيين في طرح الرؤيا التي من الممكن عرضها على المجتمع الدولي ، مؤكداً أن الرؤيا أو المبادرة التي سيطرحها الرئاسي هي ذاتها التي سيتم عرضها فيما بعد على مجلس الدولة والنواب.

كما أوضح أن السراج يمارس صلاحيات المجلس الرئاسي بالكامل ويتخذ القرارات في ظل عدم وجود أعضاء المجلس لكن في الشأن المتعلق بالرؤيا بالذات السراج إستمع لهذه الأطراف قبل إصدار وطرح أي مبادرة تجمع الرؤى أو تختلف معها بحسب تعبيره.