إيطاليا – أعرب مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب عن سعادته بعد حصوله على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 من قِبل الفيفا.
كلوب فاز بالجائزة، مساء اليوم، بعد تفوقه على مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا ومدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو.
وقال كلوب في تصريحاته عقب استلام الجائزة: “ماذا أستطيع أن أقول، يجب أن أقول شكرًا لكثير من الناس بشكل واضح”.
وأضاف: “لم يكن أحد يتوقع ذلك منذ 20 عامًا، قبل خمس سنوات، قبل أربع سنوات”.
وواصل: “أقول شكرًا للنادي، يجب أن أشكر فريقي، كمدرب يمكنك فقط أن تكون جيدًا مثل فريقك”.
وأردف: “أنا فخور حقًا بكوني مدربًا لمجموعة رائعة، لا أفهم الجوائز الفردية بنسبة 100٪، لكنني فهمت ذلك، أنا هنا من أجل الكثير من الناس”.
وتابع: “من لا يحب ليفربول، لا يمتلك قلبًا”.
وكالات