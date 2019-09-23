وسيحتضن مسرح “ألا سكالا” في ميلانو أكبر نجوم العالم، حيث سيتم الإعلان عن أفضل لاعب في موسم 2018-2019، كما سيعلن عن التشكيلة المثالية للموسم، فضلا عن جوائز أخرى.

ويتنافس 3 نجوم على جائزة “الأفضل”، وهم الهولندي فيرجل فان دايك قلب دفاع ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

كما سيوزع الفيفا عدة جوائز في مجالات أخرى، منها كرة القدم النسائية، واللعب النظيف، وجائزة أفضل مدرب في الموسم.

تعرف على الجوائز الـ11 في حفل “ذا بست” لجوائز الفيفا:

أفضل لاعب في العالم

هي “الجوهرة” الأساسية في حفل ميلانو، وهي الجائزة التي ينتظرها الإعلام. ويعتبر فان دايك المرشح الأبرز للتتويج بعد تألقه مع ليفربول بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يصبح أول مدافع يتوج بالجائزة منذ حقق ذلك الإيطالي فابيو كانافارو عام 2006.

أفضل لاعبة في العالم

بعد تألق المنتخب الأميركي في مونديال السيدات، كان لا بد من ترشح النجمتين ميغان رابينو وأليكس مورغان للجائزة، فيما تزاحمهما الإنجليزية لوسي برونز، التي يستبعد أن تحقق الجائزة.

أفضل مدرب في العالم

يعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، المرشح الأول للجائزة، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا، بينما ينافسه على الجائزة الإسباني جوسيب غوارديولا بطل الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي قد موسما كبيرا مع توتنهام الإنجليزي.

أفضل مدرب نسائي في العالم

يتنافس اللاعب الإنجليزي السابق فيل نيفيل مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، مع مدربة المنتخب الأميركي المخضرمة جيل إيليس، ومدربة منتخب هولندا سارينا ويغمان.

جائزة بوشكاش

تمنح جائزة بوشكاش سنويا لأجمل هدف في الموسم، ويتنافس ليونيل ميسي بهدفه الرائع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني، مع الكولومبي خوان كينتيرو، والركلة الحرة التي أصبحت حديث الأرجنتين،مع فريقه ريفر بليت، والمجري دانييل زوري بضربته المقصية “غير الطبيعية” في الدوري المحلي.

أفضل حارس مرمى في العالم

يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى، البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، ومواطنه إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة. وتصب الترشيحات لصالح أليسون، الذي أحدث نقلة نوعية مع “الريدز” الموسم الماضي.

أفضل حارسة مرمى في العالم

تتنافس على الجائزة حارسة منتخب تشيلي كريستيان إندلير، والسويدية هيدفغ ليندال، والهولندية ساري فان فينيندال.

جائزة أفضل مشجع

جائزة إنسانية تركز على الروح الرياضية وشغف اللعبة تمنح سنويا لمشجع أو مشجعين. هذا العام المرشحون هم البرازيلية سيلفيا غريكو مشجعة نادي بالميراس البرازيلي التي تعتني بابنها المكفوف نيكولاس وتأخذه لجميع مباريات الفريق وتشرح له الأحداث بالتفصيل. المرشح الثاني هو خوستو سانشيز، الأب الذي حول وفاءه لناد غريم في الأوروغواي كان يشجعه ابنه الشاب، قبل أن يلقى حتفه في حادث سير أثناء عودته من مباراة لفريقه، أما المرشح الثالث فهو الجمهور الهولندي الذي لفت الأنظار خلال مونديال السيدات في فرنسا هذا الصيف.

جائزة اللعب النظيف

الجائزة تمنح لموقف إنساني قامت به أحد الفرق أو أحد اللاعبين خلال الموسم.

تشكيلة الموسم للرجال

أفضل 11 لاعبا في الموسم، وفق تصويت المدربين ونجوم المنتخبات الدولية. التشكيلة تضم عادة نجوم تألقوا في بطولات الدوري والبطولات القارية والدولية.

تشكيلة الموسم للنساء

مثل جائزة الرجال، اختيار أفضل 11 لاعبة في الموسم، وسيكون العامل الأكثر تأثيرا في الجائزة، مونديال السيدات الأخير.