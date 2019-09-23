غزة – فاكهة ” التنين “، لأول مرة تنجح في قطاع غزة على يد المزارعين ، والتي والتي تعد ذات قيمة غذائية وتسويقية عالية في ظل سياسة وزارة الزراعة الداعمة للمنتج المحلي الفلسطيني وحمايته.

وأعلنت وزارة الزراعة: إنه في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها الوزارة، فقد قام مهندسو مديرية زراعة شمال غزة برفقة مدير المديرية أدهم البسيوني، بزيارة ميدانية لمزرعة عائد أبو رمضان والواقعة في مدينة بيت حانون، حيث تعتبر هذه المزرعة هي الأولي والمتخصصة في محافظات غزة في انتاج فاكهة التنين .

كما أكد البسيوني أن زراعة هذا النوع من الفاكهة يعد من التجارب الناجحة والفريدة في محافظات غزة، مشيراً إلى أن وزارته تشجع متل هذه الزراعات، في ظل سياسة الوزراة الداعمة للمنتج المحلي الفلسطيني وحمايته.

وأوضح صاحب المزرعة المذكورة، أن زراعة فاكهة التنين تمت علي مراحل، حيث بدأت بزراعة بيت الأمهات ثم توسعت بزراعة أكثر من 2 دونم من هذه الفاكهة، مشيراً إلى أن الفكرة جاءت بهدف زراعة وتجربة أصناف من الفواكه المختلطة والغير تقليدية.

المصدر : دنيا الوطن.