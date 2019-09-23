ليبيا – اعتمدت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة وزير الحكومة المؤقتة عبدالله الثني خلال اجتماع عقدته أمس الأحد محاضر ترسية 99 مشروعا لصالح المدينة بقيمة إجمالية تجاوزت الـ113 مليون دينار.

اللجنة أجرت بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة خلال اجتماعها الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي بحضور أعضائها محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري ومقرر اللجنة مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس مناقلة مالية قدرها 25 مليون دينار داخل الميزانية المعتمدة لتنفيذ أعمال النظافة العامة والكنس ونقل الركام وتخطيط الطرق وتقليم الأشجار داخل بنغازي.

كما أجرت اللجنة مناقلة مالية قدرها 18مليون دينار ليبي داخل الميزانية المعتمدة وذلك لدعم شركة المياة والصرف الصحي لتنفيذ مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي ببنغازي استعدادا لفصل الشتاء.

وصادقت اللجنة على محضر اجتماعها التاسع و أصدرت كافة القرارات المنبثقة عنه و التي أهمها الموافقة على إجراء هذه المناقلات حيث وافقت اللجنة خلال اجتماعها العادي العاشر لهذا العام والمنعقد أمس الأحد على تنفيذ مبنى لديوان الهيئة العامة للإسكان والمرافق ببنغازي بقيمة تقديريةبلغت 4.724.699 دينار بالإضافة للموافقة على صيانة مقر دار الكتب الوطنية.

ووافقت اللجنة على صيانة مبنى قسم الداخلي بالمعهد الصحي بمنطقة بلعون في بنغازي لاستخدامه كمقر مؤقت للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة تقديرية بلغت 4.889.635 دينار.

كما وافقت اللجنة على صيانة المقر المقترح لهيئة السيطرة بقيمة تقديرية بلغت 2.000.000 دينار.

يُشار إلى أن لجنة إعادة الاستقرار لبنغازي المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب قررت في اجتماعها إضافة الاختصاصات للجنة الإشراف والمتابعة المنبثقة عنها لزيادة فاعلية دورها خاصة فيما يتعلق بمراقبة عمل لجنة العطاءات الفرعية بالبلدية.