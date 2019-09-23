ولم يبدأ “الملكي” موسمه بأفضل طريقة، لكن الحياة مستمرة وراء الكواليس، حيث تدرس الإدارة بالفعل منذ الآن، وقبل فترة الانتقالات المقبلة، عددا من المواهب الشابة في أوروبا، وعلى رأسها “مبابي الجديد”.

وقالت صحيفة “ماركا” إن لاعب وسط نادي رين الفرنسي، إدواردو كامافينغا، البالغ من العمر 16 عاما فقط، على رأس قائمة اللاعبين الذين يراقبهم ريال مدريد.

وبعد ظهوره لأول مرة في الموسم الماضي، حصل كامافينغا على مكان أساسي مع ناديه هذا الموسم، قبل أن يتم اختياره لاعب الشهر في فرنسا في أغسطس الماضي، بعد تألق لافت في بداية الدوري الفرنسي.

ولقن كامافينغا، حامل الجنسية الأنغولية، لاعبي باريس سان جرمان درسا كرويا لن ينسوه، حين تألق أمامهم بسرعته وإصراره على استعادة الكرة في وسط الملعب، ليساهم بشكل أساسي في انتصار فريقه على بطل فرنسا بنتيجة 2-1.

وجذبت موهبته ولياقته البدنية وعمره الصغير انتباه العديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم ريال مدريد، الذين شاهدوا بالفعل العديد من المباريات له.

ووقع الشاب الفرنسي عقده الاحترافي الأول في ديسمبر 2018، مع نادي رين، ليرتبط مع الفريق حتى 2022.