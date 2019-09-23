موسكو – أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مرسوما يقضي بتقديم دعم مالي لـ”جيش” منطقة أبخازيا، التي أعلنت الاستقلال عن جورجيا من طرف واحد.

وبحسب المرسوم الرئاسي، يأتي هذا الدعم في إطار “تحديث جيش أبخازيا”، وسيتم في هذا الخصوص توقيع اتفاق مع مسؤولين أبخاز، بمقر وزارتي الخارجية والدفاع الروسية.

ولم يذكر المرسوم حجم المساعدات المالية المذكورة، ولا تاريخ تقديمها المزمع.

وفي أغسطس/ آب 2008، اندلعت حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا، إثر خلافات حول منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وأعلنت موسكو على إثرها الاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتان أعلنتا من طرف واحد انفصالهما عن جورجيا.

وأتمت القوات الروسية انسحابها من الأراضي الجورجية، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، إلا أنها أبقت على وجودها العسكري في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

الأناضول