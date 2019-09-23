ليبيا – دعا آمر منطقة سبها العسكرية العميد محمد علي كافة الكتائب والغرف الأمنية والأجهزة الأمنية المدرجة في الخطة الأمنية إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية والقبلية والعمل بقلب رجل واحد من أجل مستقبل المدينة وأمنها.

آمر منطقة سبها العسكرية طالب كافة المواطنين والجهات الذين لديهم شكاوي التوجه للجهات الأمنية القانونية والابتعاد عن النعرات والثارات القبلية التي تعقد المشاكل، مؤكداً على أن مكتب منطقة سبها العسكرية جاهز لاستقبال أي شكاوي بالخصوص.

وأعلنت الغرفة الأمنية لمنطقة سبها العسكرية التابعة لقوات الجيش أنها باشرت انتشارها في شوارع المدينة بالإضافة إلى نشر دوريات تحري وقبض داخل المدينة بتعليمات من آمر المنطقة، عميد محمد علي محمد.