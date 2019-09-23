ونقل مكتبه عن الوزير صالح عبد الله الجبوري في كلمة القاها خلال مشاركته في اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني في العاصمة بكين عن الاتفاق على انشاء مدينة صناعية مشتركة لتصنيع المنتجات الصينية وبمواصفات عالمية .

وافصح الوزير الجبوري عن توقيع مذكرة تفاهم بالاحرف الاولى لاكمال وإنشاء مدن صناعية في خمسة محافظات عراقية ، مشيراً الى طرح اكثر من ٢٠٠ مشروع وفرصة استثمارية متاحة لدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في شتى المجالات الصناعية .