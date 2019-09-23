مصر – أعلن وكيل مجموعة “توماس كوك” البريطانية للسفر في مصر عن إلغاء حجوزات أزيد من 25 ألف سائح في الفنادق والمنتجعات المصرية.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان المجموعة العالمية ومقرها المملكة المتحدة، إشهار إفلاسها، بعد فشل محاولات إنقاذها من ديون ومتأخرات مستحقة عليها.

وذكرت مجموعة بلو سكاي، التي تعد وكيل لـ “توماس كوك”، في بيان اليوم، أن الحجوزات الملغاة، تمتد حتى أبريل/ نيسان 2020.

ومن المتوقع أن تعلن عديد الشركات السياحية حول العالم عن إلغاء حجوزات للسياح تعود للمجموعة العالمية العاملة في 16 بلدا.

الأناضول