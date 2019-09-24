ليبيا – أوقف رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك صفات العضوية لستة مسؤولين بمصارف تابعة للمصرف الليبي الخارجي بينهم مقربون من محافظ المركزي الصديق الكبير في ظل خلافات قديمة بين الأول والثاني يبدوا بأنها تجددت في وقت تشن فيه وسائل إعلام موالية لحزب العدالة والبناء الذي ينتمي له شكشك هجوماً متواصلاً منذ من عدة أيام على الكبير .

ونص قرار شكشك الذي تحصلت المرصد على نسخة منه، على إيقاف رئيس مجلس إدارة مصرف شمال أفريقيا في العاصمة اللبنانية بيروت وهو ذاته عضو مجلس إدارة بنك الاسكان للتجارة والتمويل في العاصمة الأردنية عمّان ويدعى محمد الجمل ويرتبط بعلاقة وطيدة مع الكبير .

كما نص القرار أيضاً على وقف رئيس مجلس إدارة مصرف البوياف العربي تونس الهادي كعبار وهو أيضاً صاحب علاقة مميزة بالكبير ووقف عضو مجلس إدارة البنك العربي الدولي بالقاهرة وهو ذاته عضو مجلس إدارة مصرف العربي للاستثمار والتجارة في أبو ظبي ويدعى عمر يخلف الحجاجي .

وبموجب ذات القرار فقد أُوقف أيضاً عضو مجلس إدارة ” بنك بيا ” في العاصمة الفرنسية باريس وهو مصطفى بن خليفة إضافة لعضو مجلس إدارة شركة المعاملات للخدمات المالية في طرابلس ويدعى الشارف علوان وكذاك رئيس مجلس إدارة مصرف ” اريسبنك باريس “ أحمد رجب.

وفي ختام قراره طالب شكشك الجهات المختصة بتنفيذ القرار واستبدال الموقوفين بأعضاء جدد بما لا يتعارض مع دليل الحوكمة على أن يعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره دون أن يوضح سبب الإيقاف سوى أنه ” لدواعي المصلحة العامة ” .

المرصد – متابعات