أوكرانيا – ارتفعت الأرباح الصافية لشركة “نفطو غاز” الأوكرانية، في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، بنحو 1.8 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحدث ذلك بفضل عدة أسباب، من بينها زيادة عائدات نقل الغاز من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا.

وذكرت وكالة “إنترفاكس” أن الشركة الأوكرانية حققت أرباحا صافية خلال فترة 6 أشهر بلغت 24.7 مليار غريفين (نحو مليار دولار).

وقال مصدر في شركة “نفطو غاز”، إنه من بين أسباب زيادة الأرباح كذلك “تحسن النتائج المالية للشركات العاملة في قطاع الغاز”.

ويتفاوض حاليا الجانبان الروسي والأوكراني بوساطة الاتحاد الأوروبي، على توقيع عقد جديد لنقل الغاز بعد العام 2019. وخلال المشاورات الأولى التي جرت في 19 سبتمبر، اقترحت كييف والاتحاد الأوروبي إبرام عقد طويل الأجل، فيما تتطلع روسيا لتوقيع عقد لمدة عام. وستعقد الجولة القادمة من المفاوضات في شهر أكتوبر المقبل.

المصدر: “لينتا.رو”