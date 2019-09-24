اسم الملك سلمان يطلق على أحد معالم مدينة أبوظبي

اسم الملك سلمان يطلق على أحد معالم مدينة أبوظبي

الإمارات العربية – دشن هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شارع الملك سلمان بن عبد العزيز، تزامنا مع احتفالات المملكة بيومها الوطني الـ89.

وقال هزاع بن زايد أمس الأحد: “شهدنا بكل فخر واعتزاز تدشين شارع الملك سلمان بن عبد العزيز في أبوظبي، شاهدا على عظمة إنجازات خادم الحرمين الشريفين وعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين”.

ويعد شارع الملك سلمان من أكبر الشوارع الرئيسة وأكثرها حيوية في مدينة أبوظبي ويمتد بطول 46 كيلومترا بدءا من شارع عبد الله بن عبد العزيز إلى تقاطع شارعي العلم والكاسر.

وهو الشارع الرئيس المؤدي إلى أهم المعالم الحضارية والوطنية والسياحية بأبوظبي، مثل صرح زايد المؤسس ومركز المارينا وكاسر الأمواج والمبنى الرئيسي لأدنوك.

ويتميز شارع الملك سلمان بن عبد العزيز بجمالية التصميم والزراعات التجميلية على جانبيه وإطلالته على مياه كاسر الأمواج، ويشهد كثافة في أعداد الزوار والسياح من داخل وخارج الدولة باعتباره أحد أجمل الشوارع الرئيسة في العاصمة أبوظبي.

المصدر: صحيفة البيان