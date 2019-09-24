ليبيا – إستعرض رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الاثنين مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بالحكومة المؤقتة حسين محمد حسين الإجراءات القانونية العاجلة التي تكفل حماية الأموال الليبية بالخارج.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة ما اتخذته المؤسسة الليبية للاستثمار من إجراءات قانونية عاجلة تكفل حماية الأصول والأموال الليبية المجمدة والوقوف ضد المحاولات التي يقوم بها المجلس الرئاسي “غير الدستوري” لنهب الأموال الليبية وصرفها على المليشيات المسلحة.

وشدد المجتمعون على ضرورة التعاون مع كافة الجهات الرقابية والقانونية بما يكفل توثيق وحماية أموال الليبيين في الخارج واستثماراته