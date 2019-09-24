ليبيا – استلم رئيس الحكومة المؤقتة عبدلله الثني أمس الاثنين تقرير عمل وزارة الصحة عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2019 وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة سعد عقوب.

التقرير تضمن بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة كافة الخدمات التي قدمتها الوزارة للمواطنين عبر المستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية في مختلف ربوع البلاد.

كما تضمن التقرير عدد المؤسسات والمرافق الطبية التي تمت صيانتها أو إنشائها في مختلف البلديات من خلال الحكومة المؤقتة إضافة إلى تدشين العديد من الأقسام داخل المستشفيات والمراكز القائمة وتفعيل عيادات أخرى إلى جانب تدشين الرعاية الصحية الأولية في بعض البلديات.

وبدوره،قال وزير الصحة إن التقرير تضمن نتائج الزيارات الميدانية للوزارة وكذلك ما تم حيال توطين العلاج بالداخل وكافة المشروعات الخاصة بالوزارة ما تم تنفيذه منها وما هو تحت الإنجاز.

كما أشار إلى أن التقرير تضمن تفصيلا بكافة الأموال المخصصة للخدمات الصحية بالبلديات والمراكز والمستشفيات التعليمية والقروية والمراكز التخصصية في مختلف المجالات الطبية وما أنجزته من أعمال إضافة إلى القرارات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة أو تلك التي أصدرها مجلس الوزراء بخصوص الوزارة والميزانيات المقترحة للعمل.

وأكد عقوب أن التقرير تناول أيضا عمل وزارة الصحة المصاحب للقوات المسلحة أثناء عمليات الحرب على الإرهاب وعلى رأسها عمل جهاز الإسعاف والطوارئ والإمداد الطبي والمستشفيات الميداني إضافة إلى علاج الجرحى في الداخل والخارج.

وبدوره،أشاد الثني بعمل وزارة الصحة،مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من العمل لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف ربوع البلاد.