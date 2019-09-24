ليبيا – إجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي أمس الاثنين مع وزير العدل بالحكومة المؤقتة المستشار محمود صليل.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية الملاحظات الواردة في تقرير الهيئة لعام 2018 حول أداء وزارة العدل وردود الوزارة علي تلك الملاحظات.

وبدوره،أكد وزير العدل بأن الوزارة قامت بدراسة ملاحظات الهيئة والرد عليها وتم معالجة العديد من الملاحظات الواردة في التقرير وتوضيح رأي الوزارة في بعض الملاحظات،لافتاً إلى أن وزارة العدل مكلمة لدور الهيئة وسوف تقوم بدورها بما يسهم في تفعيل مؤسسات الدولة وأداء مهامها.

ومن جانبه،قدم الحاسي الشكر لوزير العدل على تعاون الوزارة مع الهيئة،مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بدراسة ردود الوزارة وإن أية ملاحظات يتم معالجتها سوف لن يتم ادراجها في التقرير القادم للهيئة.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية أوضح بأن وزارة العدل تعتبر مكملة لدور الهيئة من خلال الاجهزة التابعة لها.