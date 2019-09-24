ليبيا – قال عضو المؤتم رالعام منذ عام 2012 عن مدينة درنة وعضو المجلس الإستشاري منصور الحصادي إن المجلس يدعم ويحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على أن يعبر بكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الدفاع عن مدنية الدولة وتناول ما وصفه بـ”التدخل الإقليمي السيء والسافر” في الشأن الليبي الداخلي حسب تعبيره.

الحصادي وفي مقابلة مع قناة “ليبيا بانوراما” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أكد أن المجلس تناول ملف وجود من وصفهم بـ”المرتزقة” من بعض الدول مع من وصفهم بـ”عناصر حفتر” (القوات المسلحة الليبية) التي تحاول اقتحام العاصمة طرابلس، حسب قوله.

وأكد عضو مجلس الدولة الإستشاري وقوفهم التام مع ما أسماه بـ”الجيش الليبي” (مسلحي الوفاق) حتى دحر وكسر ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) دفاعاً عن البلاد، وفق قوله.