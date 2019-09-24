وشدد الزياني على ضرورة توحد المجتمع الدولي في إدانة الاعتداءات التخريبية التي طالت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن منطقة الخليج العربي تقوم بدور مهم في حرية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

واستنكر استمرار محاولات إيران بسط نفوذها الإقليمي من خلال وكلائها في المنطقة خاصة حزب الله والتدخل الكارثي في اليمن، وسعي إيران مؤخراً الى تهديد حركة السفن عبر مضيق هرمز.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام لمجلس التعاون في مؤتمر القمة C3 الأميركية العربية للرعاية الصحية، الذي عقد بمدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.