ليبيا – القى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الاثنين كلمة أمام منتدى كونكورديا الدولي في نيويورك عن الازمة الليبية وسبل الخروج منها.

السراج قدم في بداية كلمته وفقاً لما نشره مكتبه الإعلامي لمحة عن أهمية ليبيا موقعاً وموارد وإمكانيات قبل أن يستعرض بدايات الازمة إثر التخلص مما وصفه بـ”الحكم الشمولي السابق وقيام ثورة 17 فبراير” .

وقال :” إن المجتمع الدولي تخلى عن ليبيا بعد أن ساعد في نجاح الثورة لتواجه بمفردها كل التداعيات بدون إمكانيات أو مؤسسات أو تجربة ديمقراطية سابقة وإن النتيجة كانت فوضى دامية ساهم التدخل السلبي لبعض الدول في تأجيجها”.

وأضاف السراج في كلمته :” إنه منذ سقوط النظام السابق تواجه ليبيا تحديات جسام لبناء دولة ديمقراطية حديثة كان ابرز هذه التحديات انعـدام الأمن وانتشار السلاح،كما وفرت هذه الفوضى المسلحة المناخ لتسلل التنظيمات الإرهابية حيث نجح تنظيم الدولة داعش”في السيطرة على مدينة سرت”.

وأردف :” أنه وفي وضع كهذا تعثر الاقتصاد إن لم يكن تجمد وفشلت الجهود السياسية للحكومات المتعاقبة في تخطي الازمة،ولم تنجح في نزع السلاح وتأرجح الوضع العام منذ 2011 ما بين المواجهات المسلحة وفترات قصيرة من الهدوء المفخخ ولذلك ما لم تحتكر الدولة السلاح ستبقى المشكلة مستمرة ولن تنتهي الأزمات”.

رئيس المجلس الرئاسي تحدث عن الاتفاق السياسي الذي تولى بموجبه مسؤولياته دون اعتماد من مجلس النواب، قائلاً :” إنه كان بالإمكان في ظل هذا الاتفاق أن يكون للبلد وضع سياسي دائم ، بمؤسساته الرئاسية والبرلمانية المنتخبة ، ومؤسسة عسكرية موحدة لكن عدم التزام بعض الأطراف باستحقاقات الاتفاق ادخل البلاد في دوامة ، لا بوصلة لها سوى المصالح الشخصية لينعكس هذا الانقسام على مؤسسات الدولة السيادية وبالتالي على معيشة المواطنين”.

وإستطرد حديثه بالقول :” إن المجلس الرئاسي نأى بنفسه عن التجاذبات والمساومات السياسية وحملات الإساءة حرصاً على لم الشمل وتحدث عن جهوده التي لم تتوقف بحثاً عن القواسم المشتركة من أجل بناء توافق يخرج البلاد من الازمة”.

كما أشار إلى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي عقدت لبحث حلول للازمة الليبية، وكان أخرها مؤتمري باريس وباليرمو حيث إلتزم المجلس الرئاسي التزاماً كاملاً بمخرجات تلك اللقاءات بينما تنصل المشاركين الآخرين ولم يلتزموا بما اتفقوا عليه، على حد زعمه.

وإنتقد رئيس الرئاسي عدم تعامل الأمم المتحدة الممثل للمجتمع الدولي بحزم مع من وصفهم بـ”المعرقلين” لتنفيذ الاتفاق، معتبراً بأن هذا شجع على استمرارهم في التعنت، والاستهتار بالقرارات الدولية حسب زعمه.

وتابع :” أنه رغم العراقيل والمزايدات لم تتوقف جهوده عن محاولة توسيع دائرة الوفاق وقررت الحكومة اعتماد مسارات سياسية وأمنية واقتصادية متوازية ومتزامنة وفي نفس الوقت تقرر حشد القوات العسكرية لمواجهة الإرهاب الذي وصفه بأنه ضد القيم والمبادئ الإنسانية،وضد تعاليم الأديان جميعها ويمثل تهديداً لكل ما يعمل على تحقيقه من أمن واستقرار وازدهار”.

كما تطرق السراج إلى شراكته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية التي تم في اطارها تحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة داعش، قائلاً :” قدمنا في تلك المعركة 800 شهيد من شبابنا والآف الجرحى كانت ملحمة شجاعة وفداء ومازلت المعركة ضد الإرهاب مستمرة بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أف يكوم “حيث نرصد ونلاحق فلوله أينما وجدت،ولن تنتهي معركتنا مع الإرهاب إلا باقتلاعه من جذوره”.

السراج تناول في حديثه المسار الاقتصادي وما تحقق من رفع معدلات انتاج النفط من حوالي 150 آلف برميل في اليوم عند وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس في مارس 2016 إلى مليون ومائتي برميل يومياً حالياً دون أن يذكر تحرير القوات الميلحة للهلال النفطي واخراج مسلحي الجضرات الذين كانوا يقفلون صممات ضخ النفط ، مشيراَ إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه ويعتمد على تكامل وتناغم السياسات النقدية والمالية والتجارية وترشيد الانفاق وتحفيز وتنمية إيرادات الدولة ودعم المؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من التطوير المستمر لعملياتها حسب زعمه.

كما لفت إلى إن انتعاش الاقتصاد يتطلب وجود الأمن لذا حرص على أن يواكب الاصلاح الاقتصادي إصلاحاً للمنظومة الأمنية حيث بدأت بالفعل ترتيبات أمنية لإرساء النظام العام استناداً على قوات أمن وشرطة نظامية منضبطة،على حد وصفه

وأضاف مدعياً :” لقد نجحنا في إحلال ودمج أفراد التشكيلات المسلحة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، كما نجحنا إلى حد كبير في أن يستتب الأمن حتى شاهدنا عودة أكثر من أربعين سفارة وبعثة دبلوماسية للعمل من طرابلس على سبيل المثال وهذا تقديم مختصر لعمل كبير ومتسع،والذي لم يخلو من اخفاق هنا أو تعثر هناك فالتركة مثقلة بالمشاكل لكننا كنا نخطو بثبات وثقة نحو إعادة الاستقرار إلى بلادنا،ووضع الأساس لبناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة واقتربنا من تسوية سياسية حيث تحقق اجماع من خلال المبعوث الاممي السيد غسان سلامة على عقد مؤتمر وطني جامع، يمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية”

رئيس الرئاسي ذكر خلال كلمته :” أنه بينما كانت البلاد تستعد بتفاؤل لعقد هذا المؤتمر، وأثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، قرر “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ) القيام بما وصفه بـ” الاعتداء على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إل العاصمة) دون مبرر سوى محاولة نسف العملية السياسية، واجهاض حلم الدولة المدنية، وإعادة الحكم العسكري الشمولي للبلاد دون أن يعبأ بوجود الأمين العام كما استهان بمبادرة المبعوث الاممي، و استخف بنتائج إعتداءه وما سيحدثه من تدمير ويوقعه من ضحايا ليبيين من الجانبين”، حسب زعمه.

وقال :” حاولنا استيعاب حفتر في العملية السياسية، حيث عقد معه 6 اجتماعات، وتم التفاهم في اخر اجتماع في أبوظبي على عقد المؤتمر الوطني، واتضح بعد بضعة أيام من هذا اللقاء أنه كان مخادعاً طوال الوقت، ينتظر الفرصة لينقض على الحكم، ولم تكن مشاركته في المؤتمرات التي تستهدف حلاً سياسياً للازمة سوى محاولة لكسب الوقت”.

وأضاف :” إن ما شجع حفتر على العدوان هو ما تلقاه طوال ثلاث سنوات من أسلحة ودعم مالي، حتى توهم أن في مقدوره اجتياح طرابلس خلال 48 ساعة”.

وأردف مدعياً :” إن العدوان يقترب من الشهر السادس فقد الليبيون حوالي ثلاثة آلاف مواطن، وجُرح الآلاف، وشُرد مئات الآلاف من النازحين، علاوةً على الأضرار التي أصابت البنى التحتية والمرافق العامة ومن ضمنها المطار الوحيد المتاح لسكان العاصمة، كما شملت المآسي بعض المهاجرين الذين تعرضوا لقصف أودى بحياة وجرح العشرات منهم، ناهيك عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميلشياته، وتشمل تجنيد الأطفال وقتل الأسرى والتمثيل بالجثث وجميعها موثق، أما ما يرتكب في المناطق الخاضعة لسيطرته فحدث ولا حرج ، قتل خارج نطاق القانون وعمليات اختطاف وتغييب قسري، وقمع لكل من يعترض”.

وجدد السراج في كلمته الطلب بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حيث ان الانتهاكات المرتكبة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي، على حد وصفه.

وشدد رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي على إستمرار قواته في ما وصفها بـ”معركة الدفاع عن العاصمة وأهلها ومدنية الدولة” ، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرة من وصفهم بـ” قوات الجيش والقوة المساندة” (مسلحي الوفاق) على دحر من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) الذي لن يجني من عدوانه سوى الندم وأعلن تمسكه بالمبادرة التي طرحها في شهر يونيو الماضي للخروج من الازمة الراهنة بكل تفاصيلها بعقد ملتقى ليبي يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي ولا مكان فيه لدعاة الحكم الشمولي ومن تلطخت أيديهم بدماء الليبيين وأن يتم خلال هذا الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة واعتماد قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وأن تتولى الأمم المتحدة الاشراف والتنظيم اللوجستي والأمني لهذه الانتخابات،على حد قوله.

وأضاف:”أننا لن نتنازل عن مبادئنا في إيجاد حلول سلمية تضمن بناء دولة مدنية ديموقراطية، لا تعيد انتاج الحكم الشمولي، مضيفا:” لقد دفع شعبنا ثمناً باهظاً لتحقيق هذه الدولة ولا يمكن أن تذهب دماء أبنائنا سدى”.

السراج إختتم حديثه بالقول:” إن ليبيا دولة لها مقومات وتمتلك إمكانيات وطاقات كبيرة ، وحان الوقت أن تأخذ مكانها اللائق بين الأمم وتحت الشمس”.