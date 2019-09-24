ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن المجتمع الدولي هو سبب الأزمة في ليبيا وهو من يعمل على إطالتها من خلال دعمه للجماعات الإرهابية التي يحاربها الجيش.

السعيدي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الاثنين أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون داخليا.

وأضاف أن المجتمع الدولي لو أراد حقيقة إيجاد حل للأزمة الليبية لبادر برفع حظر التسليح عن الجيش لإنهاء العمليات العسكرية.

وعن الاجتماع الذي سيعقد الخميس في نيويورك حول ليبيا برئاسة فرنسية إيطالية ، أكد السعيدي أنه لن يغير شيئا في ليبيا ، مشيراً إلى أن العالم يدرك تماما أن أزمة ليبيا أمنية، وليست سياسية.