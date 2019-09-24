ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي بنيويورك.

بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح أن السيسي وكونتي بحثا عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من بينها الأوضاع في ليبيا إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه، أكد الرئيس المصري على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة ودعم تماسك مؤسساتها الوطنية بما يضمن الحفاظ على وحدة هذه الدول وسلامتها الإقليمية وينهي معاناة شعوبها ويصون مصالحها العليا.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي عزم بلاده مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط في ضوء جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.