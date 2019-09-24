العراق – أعلنت محكمة تحقيق محافظة كركوك، عن تصديق إعترافات متهمين اثنين بخطف عمال آسيويين في المحافظة وتحرير أربعة ضحايا، فيما أشارت إلى أن أحد المتهمين من حملة الجنسية البنغلاديشية.

وقالت المحكمة في بيان صحفي امس إن “قاضي التحقيق المشرف على أعمال شعبة الخطف في كركوك دوّن اعترافات متهمين اثنين بخطف مجموعة من العمال من حملة الجنسية البنغلاديشية”، مبيناً أن “أحد المتهمين يحمل الجنسية نفسها والآخر منتسب في شعبة مكافحة الإجرام”.

وأضافت أن “المتهمين يستغلون دورا سكنية في منطقة رحيم آوه ومنطقة شوراو لأعمال الخطف”، مشيرة إلى أن “الدار الكائنة في منطقة شوراو تحتوي على سجن داخلي يوضع فيه المختطفون لغرض المساومة على فدية من ذويهم”.

وأشارت إلى أنه “بعد التحري والبحث ضبطت ستة جوازات سفر، وجرى تحرير أربعة مختطفين وتم تدوين أقوالهم كمشتكين”.

المصدر: RT