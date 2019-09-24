موسكو – أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن رفض واشنطن منح تأشيرات الدخول لأعضاء من الوفد الروسي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حادث غير مقبول ويثير قلقا.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: “طبعا فإن هذه الحالة مزعجة جدا. وينحصر الأمر في أن واشنطن تنتهك التزاماتها الدولية. ولا يحق لواشنطن منع إصدار تأشيرات الدخول لوفد رسمي، وخاصة الوفد الروسي الذي يتجه للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الحديث هنا لا يدور عن العلاقات الثنائية، بل عن الالتزامات الأمريكية”.

وأضاف أن هذا الحادث يتطلب رد فعل شديدا من جانب روسيا والأمم المتحدة، على حد سواء.

وتابع: “يعمل دبلوماسيونا على ذلك. وتم استدعاء السفير الأمريكي. وتتخذ سفارتنا في واشنطن إجراءات”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من هذا اليوم إن عددا من أعضاء الوفد الروسي الرسمي لم يحصلوا على تأشيرات الدخول الأمريكية.

ووصفت التوضيحات الأمريكية التي مفادها بأن أسباب هذا الوضع تحمل طابعا تقنيا، بأنها غير جدية.

ومنعت السلطات الأمريكية من دخول 10 من أعضاء الوفد الروسي إلى الأراضي الأمريكية.

المصدر: نوفوستي