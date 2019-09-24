انخفاض البورصة المصرية لليوم الثالث على التوالي

مصر – تواصل البورصة المصرية تراجعها اليوم للجلسة الثالثة على التوالي، ويأتي ذلك بعد خسائر حادة سجلتها خلال جلسة الأحد، عقب احتجاجات محدودة في عدد من المدن المصرية.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد تراجع المؤشر الرئيسي “إيه جي إكس 30″، بحلول الساعة 11:26 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.09% إلى 13465 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد سجل أدنى مستوى له منذ مطلع أغسطس الجاري.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تطور المؤشر في نحو شهر.

كذلك تراجع المؤشر “إيه جي إكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.97%، فيما هبط المؤشر “إيه جي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.

ويأتي تراجع البورصة اليوم بعد انخفاض سجلته البورصة يومي الأحد والاثنين، وانهت البورصة تعاملات جلسة الأحد على انخفاض نسبته 5.3% في أكبر خسارة منذ يونيو 2016، وقالت البورصة إن الأجانب غير العرب باعوا أكثر مما اشتروا.

المصدر: وكالات