مصر – فوجئ الفنان أحمد فهمي بتداول مقطع فيديو لأحد الأشخاص وهو يتحدث عن الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد التي أصيبت بأزمة صحية أثناء قضائها شهر العسل معه في سينغافورة، وشن فهمي هجوماً على هذا الشخص حيث اعتبره يروج أخباراً كاذبة تتعلق بمرض زوجته.

وعبر حسابه الشخصي على موقع فايسبوك، أعاد فهمي نشر الفيديو وعلق عليه بقوله: “اتفضلوا يا جماعة .. شوفو إحنا عايشين في وسط إيه، فيديو استثمار مرض وكل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هي عندها فيروس ولا أي كلام من دا … حسبي الله ونعم الوكيل”.

وسائل اعلام مصرية