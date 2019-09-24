ليبيا – طالبت إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق بعدم استعمال المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة “الرانيتيدين” والمتعارف عليها بالاسم التجاري “ZANTAC” والمستخدمة لعلاج القرحة وتقليل إفراز السائل الحمضي بعد ورود تنبيه من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” باشتباه وجود شوائب من مادة “NDMA” يحتمل أن تكون مسرطنة.

وزارة الصحة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن مدير إدارة الصيدلة خالد مهرج أصدر تعميماً ينصح فيه اللجوء إلى بدائل علاجية ذات نفس المفعول بعد الرجوع إلى الصيدلي المختص أو الطبيب المعالج كإجراء احترازي.

وجاء في التعميم أنه من خلال متابعة وزارة الصحة لمستجدات التقارير العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية ( منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والوكالة الأوروبية لتقييم الأدوية EMEA ) فقد أظهرت التقارير الأولية وجود نسبة ضئيلة من هذه المادة الأمر الذي يتطلب إجراء المزيد من التحاليل اللازمة للتحقق من مصادر المادة الخام المستخدمة لتصنيع هذا الدواء. ودعت إدارة الصيدلة إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية لهذا الدواء وباقي الأدوية المستخدمة إن وجدت من خلال تعبئة نموذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية المعد لذلك والمتواجد في المستشفيات والمراكز الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.