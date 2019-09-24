ليبيا – عقد مجلس النواب أمس الإثنين جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه بمقره في مدينة طبرق.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس إن المجلس ناقش خلال الجلسة عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال مجلس النواب منها القانون الخاص برفع مرتبات المتقاعدين.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على تشكيل لجنة من النواب لدراسة الأمر مع المؤسسات المعنية على أن تحيل نتائج دراستها في غضون شهرين.

كما أشار إلى أن الجلسة ناقشت تعديل قانون الجرائم الاقتصادية وتم اعتماد التعديل كما تمت مناقشة مشروع قانون مؤسسة الطاقة الذرية وتم الاتفاق على إعادة إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لدراسة التعديلات الخاصة بمؤسسة الطاقة الذرية.