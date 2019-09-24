ليبيا – أعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري إدريس بوفايد إستمرار الحرب درساً وعِبرة للكل حتى للمجتمع الدولي.

بوفايد وفي تصريح لقناة “DW” الالمانية أمس الاثنين حول سير المعارك في جنوب العاصمة طرابلس قال:”كفّة حفتر ومن معه خاسرة بجميع المقاييس،لقد لجأوا الآن للسلاح الجوي من أجل رفع معنويات جنودهم وتقوية موقفهم في حال حدثت مفاوضات غير مباشرة“.

وأعترض عضو مجلس الدولة على أي مفاوضات مع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) حتى لو كانت غير مباشرة ، قائلاً :” لن نتفاوض مع المعتدين على عاصمتنا ، ولكننا على استعداد للحوار والتواصل مع النخب السياسية بكافة توجهاتها، مع كل من ينادي بمدنية الدولة”.