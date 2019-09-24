الولايات المتحدة – بعد إعلان لندن وباريس وبرلين دعمها لواشنطن في تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم على منشآت “أرامكو” السعودية، حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باقي الدول إلى إدانة طهران.

واعتبر بومبيو في تغريدة على “تويتر” أن إعلان كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعمها للولايات المتحدة في تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم، الذي استهدف “أرامكو” سيعزز الدبلوماسية وفرص السلام.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: “نحث كل الدول على الانضمام إلى إدانة أفعال إيران”.

كذلك أعرب بومبيو عن شكر الولايات المتحدة لـ”أصدقائها المقربين، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على توضيحهم الجلي لمسؤولية إيران وحدها عن السلوك الحربي ضد المملكة العربية السعودية وتأثيره على المنطقة والعالم”.

وفي الوقت الذي تتهمه فيه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إيران بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف منشآت “أرامكو” السعودية، نفت طهران هذه الاتهامات وقالت إن لا أساس لها من الصحة.

المصدر: وكالات