أبوظبي – تباين أداء الأسواق الخليجية في نهاية تداولات، الثلاثاء، فيما استمرت بورصة مصر في نزيف خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، عقب احتجاجات بعدد من المدن في مطلع الأسبوع الجاري.

وقال عمرو مدني، وسيط مالي في أسواق المال: كان هناك تفاوت في أداء الأسواق الخليجية، لكن بشكل عام زالت المخاوف كليا من التوترات الجيوسياسية الدائرة في المنطقة، منذ الأسبوع الماضي.

وتواصل السعودية العودة التدريجية لإمداداتها من خام النفط، بعد أسبوع من التراجع، بفعل الهجمات على منشأتين تابعتين لها، فيما تشير التوقعات إلى إنها ستعود إلى الكميات الكاملة بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف مدني، في اتصال هاتفي مع الأناضول: على العكس كان هناك تراجع ملحوظ في السوق المصرية للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل عدم اتضاح الرؤية على الصعيد السياسي، وهو ما دفع الأجانب لتكثيف مبيعاتهم في انتظار هدوء الأوضاع.

وانخفضت بورصة مصر لأدنى مستوياتها منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي، مع هبوط مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء انشط ثلاثين شركة بنسبة 4.24 بالمئة إلى 13170 نقطة، وسط ضغوط بيعية للمؤسسات والأفراد الأجانب.

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.34 بالمئة إلى 1823 نقطة، مع تراجع أسهم “جوبترول” بنسبة 1.23 بالمئة وبنك الأردن” بنسبة 0.47 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.17 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 1.13 بالمئة إلى 2803 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك يتصدرها “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 2.26 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 1.24 بالمئة.

فيما أغلقت بورصة العاصمة أبوظبي على ارتفاع هامشي بنسبة 0.02 بالمئة إلى 5076 نقطة، على وقع مكاسب أسهم البنوك يتصدرها “أبوظبي الأول” بنسبة 0.13 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنحو 0.5 بالمئة.

فيما زادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.45 بالمئة إلى 8069 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم القائدة في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.28 بالمئة إلى 4017 نقطة، بدعم مكاسب أسهم “بنك ظفار” و”الأنوار للسيراميك” و”بنك مسقط” بنحو 2.2 بالمئة و1.03 بالمئة و0.9 بالمئة على التوالي.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.15 بالمئة إلى 6263 نقطة، وصعد المؤشر العام بنسبة 0.1 بالمئة إلى 5734 نقطة، بينما انخفض المؤشر الرئيس 0.06 بالمئة إلى 4701 نقطة.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع هامشي بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1520 نقطة، مع صعود أسهم “البحرين الإسلامي” و”مصرف السلام” بنحو 1.67 بالمئة و1.1 بالمئة على التوالي.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 1.45 بالمئة إلى 8069 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.28 بالمئة إلى 4017 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.15 بالمئة إلى 6263 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1520 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.02 بالمئة إلى 5076 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 4.24 بالمئة إلى 13170 نقطة.

دبي: بنسبة 1.13 بالمئة إلى 2803 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.34 بالمئة إلى 1823 نقطة.

الأناضول