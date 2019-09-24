ليبيا – أجرى رئيس مصلحة الطيران المدني عبدالحميد البرعصي زيارة تفقدية لمطار طبرق الدولي بهدف تفقد مهبط المطار بعد صيانته،التي كانت عبر الأعمال التطوعية التي تكفل بها مجلس إدارة مجمع طبرق الصناعي.

رئيس مصلحة الطيران المدني أعرب بحسب المكتب الإعلامي التابع للمطار عن شكره لمجلس إدارة مجمع طبرق وعن الجهود التي أثمرت الانتهاء من صيانة مهبط المطار.

وأكد رئيس المصلحة ومراقب الطيران المدني بمطار طبرق فتح الله بوشوال على جاهزية مهبط المطار لاستقبال أي رحلات داخلية أو خارجية.

كما نوّهت إدارة مطار طبرق الدولي إلى كافة شركات الطيران المدني أن المطار على كامل جاهيزيته لاستقبال أي رحلات داخلية أو خارجية.

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