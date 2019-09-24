إيطاليا – أبدى سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، سعادته بالتواجد ضمن التشكيلة المثالية لعام 2019، التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال حفل “ذا بيست” أمس الإثنين، مشيرًا إلى أنه دائمًا يتطلع إلى التتويج بالألقاب الجماعية.

وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أفضل عدم القدوم إلى هنا (يقصد حفلات الجوائز) على أن يتوج ريال مدريد بالألقاب”.

وأضاف: “إذا كنت أرغب في حصد الألقاب الفردية، كان علي أن أتجه إلى رياضة التنس، وحين يفوز الفريق، فنحن دائمًا نستفيد”.

وتابع: “الموسم الماضي لم يكن جيدًا، لكن هذا مؤشر جيد لوجود لاعبين من ريال مدريد في التشكيلة المثالية للعام”.

وعن اختيار زميله مارسيلو في التشكيلة، والأمر الذي انتقد كثيرا، أجاب: “هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وكل شخص حر في إبداء رأيه، ومن الصعب إرضاء الجميع”.

المصدر: كووورة