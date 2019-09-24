إيطاليا – نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الاثنين، صورة على حسابه في “إنستغرام”، وذلك عقب تتويج ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وأرفق رونالدو الصورة بتعليق كتب فيه: “الصبر والمثابرة هما السمتان اللتان تميزان المحترف عن الهواة”.

وتابع: “كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن يمكنك أن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك حقيقة، ضع في اعتبارك أنه بعد الليل يأتي الفجر دائما”.

وغاب رونالدو عن حضور حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل “ذا بيست” الذي أقيم مساء أمس بمدينة ميلانو الإيطالية، بعد إعلان مدربه ماوريتسيو ساري غيابه عن مواجهة بريشيا في الكالتشيو يوم الثلاثاء بسبب إصابة عضلية، حيث توج ميسي بالجائزة على حساب رونالدو، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.

ورد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بقوة على حرمان رونالدو من جائزة “الأفضل”، فور حصول ميسي عليها، بنشره على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرونالدو معلقا عليها: “الأفضل على الإطلاق”.

المصدر: “إنستغرام”