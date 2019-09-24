ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن وجود السلاح في يد الميليشيات الليبية أمر خطير ، مؤكداً أن مصر لم تدخل إلى ليبيا رغم نفاذ عناصر إرهابية عبر الحدود ، مضيفا أنه تم رصد وتصوير مواقع تسليم أسلحة لميليشيات ليبيا.

شكري أشار خلال حواره مع قناة “العربية” وفقاً لما أوردته صحيفة “اليوم السابع”المصرية أمس الاثنين إلى أن قطر تحتضن قيادات لتنظيمات إرهابية ، معرباً عن أمله بتغيير إيجابي في السياسة القطرية لتراعي مصالح العرب.

ونوّه وزير الخارجية المصري إلى أنه لا توجد دولة بعيدة عن خطر الإرهاب ، لافتاً إلى وجود عناصر إرهابية موجودة في سوريا وتنتقل إلى ساحات عربية.