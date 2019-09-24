مصر – يبدو أن علاقة شيري عادل وطليقها معز مسعود ستظل مثيرة للجدل خلال الفترة القادمة، فهما لم يكتفيا بالظهور معًا بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، ولكن أعلن مسعود عن تعاونه مع شيري فنيًا.

وأكد معز مسعود وهو منتج تلفزيوني وداعية ديني أنه يستعد لتقديم عمل فني من تأليفه ستكون شيري عادل بطلته، ويتحدث عن حرية المرأة في العالم العربي.

وكانت شيري أعلنت منذ فترة انفصالها عن معز بعد زواج استمر لمدة عام، وأكدت وقتها أن كل شيء قسمة ونصيب، وأنها حريصة على علاقة الصداقة التي تجمعها بزوجها السابق.

وسائل اعلام مصرية