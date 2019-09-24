ليبيا – بزعامة نهاد معيتيق ، شقيقة عضو الرئاسي وعضوة حوار الصخيرات ، عقدت مجموعة ” من أجلك ليبيا ” وبحضور عدد من أعضاء المجموعة إجتماعاً أشهرت خلاله مشروعاً جديداً يحمل إسم ” مش ناسيينك”.

وقالت المجموعة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بأن هدف مشروع ” مش ناسيينك ” هو دعم النساء في البلديات والإعلان عن ستة شركات ناشئة .

وحضر الحفل مديرة المشروع مريم الأسود و مدير معهد التخطيط الطاهر أبو الحسن ورئيس مجموعة من اجلك ليبيا نهاد معيتيق ومستشارة شقيقها للشؤون الخدمية بالمجلس الرئاسي هند شوبار .

كما حضرت كذلك مديرة مكتب تمكين المرأة بوزارة الإقتصاد في حكومة الوفاق كريمة بعيص وعدد من صاحبات الشركات الناشئة وعضوات المجالس البلدية .

وتضمن الإفتتاح خطوات للتعريف بمشروع ” مش ناسيينك ” وعرض تعريفي عن مشروع ما أسموه ” المستثمرة المغامرة ” كما جرى عرض عروض مرئية للمشاركات حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة ايام.

وإستمرت فعاليات عرض المشروع والتدريب يوم أمس الإثنين وقد عرّفته نهاد على أنه ضمن المشاريع التي تشجع النساء على الإستثمار وصنفته ضمن الأعمال المدرة للدخل لهن .

المرصد – متابعات